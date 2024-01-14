Лондон, 14 января, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Эффективность применения украинскими военными кассетных боеприпасов, полученных Киевом от США, снижается, сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Командир одного из взводов ВСУ рассказал, что раньше этот вид оружия использовался для ударов по большим группам пехоты. По его утверждениям, теперь российские военные действуют более мелкими отрядами.

Кроме того, украинский боец отметил, что ВСУ испытывают трудности с нанесением эффективных ударов из-за глубоких траншей, которые создаются Вооружёнными силами России.

В июне 2023 года военный эксперт Максим Тумбарцев в беседе с ИА Регнум рассказал, что кассетные боеприпасы, которые Вашингтон решил передать Украине, представляют собой снаряды, взрывающиеся над зоной поражения и выбрасывающие так называемые суббоеприпасы. Он уточнил, что речь идёт о минах, бомбах, шариках, и различных поражающих элементах.

Тумбарцев отметил, что применение кассетных боеприпасов также сопряжено с угрозой для мирного населения. 5 января украинская армия вновь выпустила кассетные снаряды натовского калибра 155 мм по Горловке.