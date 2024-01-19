Москва, 19 января, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Хакеры стали иначе атаковать российские банки в 2024 году — нападать сразу на все ресурсы кредитных организаций. Об этом сообщил 19 января руководитель направления по развитию продуктов защиты сетевой и IT-инфраструктуры от DDoS-атак компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

По его словам, это тактика «ковровых атак». Злоумышленники перестали действовать перебором, теперь они нападают на «всё и сразу». Кроме того, хакеры стали искать самые уязвимые интернет-сервисы кредитных организаций, чтобы именно на них направлять основные объёмы атак.

«Год назад при атаках на банки злоумышленники просто перебирали все сервисы подряд, расположенные на сети кредитной организации, и направляли атаку на один из них», — рассказал «РИА Новости» Бобрышев.

Он пояснил, что уязвимым местом могут быть, к примеру, точки входа VPN или сервисы дистанционного обслуживания.

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