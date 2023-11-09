Москва, 9 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Официальные сайты российских БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк подверглись взлому неизвестными хакерами, сообщили в Call-центрах российских банков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Утром 9 ноября на сайтах банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам клиентов, спустя некоторое время сообщение было удалено.

В кредитных учреждениях уточнили, что данные сообщения не соответствуют действительности и их клиентам ничего не угрожает.

«Нам необходимо подчеркнуть, что информация, касающаяся временной остановки выплат по вкладам и счетам физических лиц, ранее размещенная на сайте, является недействительной и не имеет юридической силы», — отметили в БЖФ Банке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хакеры атаковали российские компании под видом сообщений о призыве. Для массовой фишинговой рассылки они использовали поддельные сообщения о призыве в армию и мобилизации. К письмам хакеры прикрепляли вредоносный файл, устанавливающий на устройство трояна, способного передать полный контроль над системой.

По словам руководителя управления киберразведки Bi․Zone Олега Скулкина, хакеры используют злободневные темы и человеческий фактор, что позволяет им добиваться своих целей, а избежать угроз становится всё сложнее.

Чтобы не стать жертвой новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируют вредоносные программы под видом банковских приложений, необходимо проявлять бдительность и никогда не переходить по ссылкам из сообщений, которые вам якобы присылают «банки». Такую рекомендацию в беседе с ИА Регнум дал директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.