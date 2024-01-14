Берн, 14 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Ряд стран Глобального Юга на встрече в швейцарском Давосе по так называемой «формуле мира», выдвинутой Киевом, подчеркнули необходимость учитывать озабоченности со стороны России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС после переговоров.

Офис президента Украины

Он отметил, что в числе стран Юга оказались Бразилия и Южно-Африканская Республика, принимавшие в обсуждениях особенно активное участие. Вместе с тем партнеры Юга в целом выразили сочувствие Украине.

Всего на мероприятии присутствовали 83 делегации, включая 18 стран Азии и 12 государств Африки. По словам источника, представители Запада заявили об однозначной поддержке Украины и ее «мирного плана», а также выразили уверенность в том, что Евросовет одобрит предоставление Киеву пакета экономической поддержки на сумму €50 млрд.

Кроме того, они подтвердили свое обязательство продолжать поддерживать киевский режим столько, сколько будет необходимо. При этом Киев предложил провести в ближайшем будущем новый саммит на уровне лидеров с учётом предыдущих встреч.

Осенью 2022 года Украина выдвинула «мирный план», состоящий из десяти пунктов. В Давосе она представила итоги работы рабочих групп по некоторым из этих предложений. Прошедшая встреча уже четвёртое по счёту подобное собрание.

2 ноября генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что в США и в ЕС прекрасно осознают, что украинская «формула мира» является попыткой Киева выдать желаемое за действительное. Он указал на то, что третья встреча стран по этому вопросу не имела никакого результата и участники решили провести новое собрание.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение «формулы» Киева по урегулированию украинского конфликта без участия российской стороны — это очень странный процесс. Он также отметил, что указанная «формула» не содержит в себе никаких серьёзных предложений и только вновь подтверждает объявленный отказ Украины от мирных переговоров с Россией.

Власти РФ неоднократно заявляли о готовности Москвы к переговорам для достижения целей спецоперации.