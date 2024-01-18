Страсбург, Франция, 18 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, которая в том числе осуждает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за «систематический подрыв ценностей ЕС» и за вето на выделение помощи Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

За принятие документа проголосовали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, при этом используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

«Венгрию хотят лишить права голоса при принятии решений в Евросоюзе. Это усиливает политическое давление на Орбана в преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе 1 февраля», — отмечает американское информационное агентство Reuters.

Как сообщало ИА Регнум 16 января, глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС. А для официального принятия такого решения необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза. Он добавил, что также не согласится с нападками на Будапешт за то, что он сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже в составе ЕС.

В декабре 2023 года Евросоюз не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро сроком на четыре года. Это решение своим правом вето заблокировала Венгрия. Орбан заявил, что нет никакого смысла принимать столь долгосрочную программу в условиях, когда неясно, что будет с Украиной через три месяца.