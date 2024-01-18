Москва, 18 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастить выпуск высокоточных авиаракет повышенной дальности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео Министр обороны России Сергей Шойгу на предприятии оборонно-промышленного комплекса ГосМКБ «Радуга

Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов доложил Шойгу о том, что уже было испытано новое изделие с дальностью 310 км.

«Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия», — приводит Минобороны его слова.

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов добавил, что боевая часть указанной ракеты теперь составляет 800 кг, ранее была 450 кг.

«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве», — заявил Шойгу.

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Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на подмосковном предприятии «Радуга», где выпускают управляемые ракеты. Он осмотрел крылатые ракеты класса «воздух — земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

В Минобороны 12 января сообщили, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов. На предприятии побывал Сергей Шойгу, он проверил ход выполнения гособоронзаказа. Министр осмотрел производственные цеха и проследил за ходом техпроцесса сборки высокоточных средств поражения. Шойгу поставил предприятию задачу увеличить производство высокоточных боеприпасов и модернизировать их, переводя отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных, отметили в Минобороны. Основная боевая работа в зоне СВО идёт не по площадям, а по конкретным целям, напомнил министр.