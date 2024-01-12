Королёв, Московская область, 12 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов, сообщили 12 января в пресс-службе Министерства обороны.

Кадр из видео

На предприятии побывал сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу и проверил ход выполнения гособоронзаказа. Министр осмотрел производственные цеха и проследил за ходом техпроцесса сборки высокоточных средств поражения.

Как сообщил на встрече с Шойгу гендиректор КТРВ Борис Обносов, гособоронзаказ за 2023 год завод полностью выполнил. На предприятии в пять раз с начала СВО выросли объёмы выпуска высокоточных средств поражения по отдельным наиболее востребованным номенклатурам выпускаемой продукции.

«Министру обороны РФ представили запущенные в серийное производство в 2023 году новейшие образцы высокоточных боеприпасов, а также перспективные образцы вооружения», — сообщили в Минобороны.

На совещании, которое министр обороны провёл после инспекции на КТРВ, он заявил, что в ходе СВО успешно зарекомендовали себя выпускаемые предприятием управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиабомб калибра 250, 500 и 1500 кг.

Также он отметил, что система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов проходит завершающую стадию испытаний.

«Кроме того, корпорация решила задачи повышения точности попадания и помехозащищённости боеприпасов, организовала серийное производство управляемых модулей планирования и коррекции, управляемых модульных планирующих бомб и блоков управления для реактивных снарядов», — заявил Шойгу.

Он поставил предприятию задачу увеличить производство высокоточных боеприпасов и модернизировать их, переводя отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных.

Основная боевая работа сегодня идёт в зоне СВО не по площадям, а по конкретным целям, рассказал глава оборонного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859261" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Министр обороны РФ на предприятии ОПК в Московской области

КТРВ производит противокорабельные, противорадиолокационные, многоцелевые ракеты для оснащения авиационных, корабельных и береговых комплексов тактического назначения.

Как сообщало ИА Регнум, британское издание Daily Express 12 января опубликовало материал об использовании ВС России ракет и беспилотников в зоне СВО. Оно отметило, что с этим оружием не справляется ПВО Украины. Большую часть боеприпасов украинская система ПВО сбить не может.

Газета The New York Times 8 января опубликовала редакционную статью, в которой рассказала о планирующих бомбах, наносящих сокрушительные удары по ВСУ. Ссылаясь на украинского военного, издание сравнило удары планирующими бомбами с открывшимися вратами ада. Эти бомбы не падают отвесно, а планируют и корректируют свой полёт благодаря оснащению универсальным модулем планирования и коррекции.