Киев, 18 января, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Румынские фермеры заблокировали в знак протеста движение грузовиков через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Халмеу — Дьяково» на украинской границе, сообщили 18 января в государственной таможенной службе Украины.

AP/TASS

«Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска «Халмеу — Дьяково» фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Там добавили, что блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение фур на выезд с Украины приостановлено.

Как передавало ИА Регнум, 15 января румынские фермеры заблокировали движение фур с территории Украины на контрольно-пропускных пунктах «Сирет» и «Викову-де-Сус».

О блокировке этого пункта пропуска Государственная пограничная служба Украины сообщила вечером 13 января. Протестующие румынские фермеры перекрыли движение, препятствовали проезду легковых и грузовых автомобилей.

16 января правительство Польши подписало соглашение с грузоперевозчиками, которое состоит из семи пунктов. Власти убедили перевозчиков снять блокаду на трёх КПП с Украиной до 1 марта этого года.

Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной с ноября прошлого года. Они требовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.