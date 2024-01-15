Киев, 15 января, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Румынские фермеры заблокировали движение фур с территории Украины на контрольно-пропускных пунктах (КПП) «Сирет» и «Викову-де-Сус». Об этом сообщила государственная пограничная служба (ГПС) Украины в Telegram-канале.

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«Фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на направлении пункта пропуска «Сирет», который находится напротив украинского пункта пропуска «Порубное», — говорится в сообщении.

Там отметили, что блокировка также началась на КПП «Викову-де-Сус». Вместе с тем въезд и выезд с территории Украины открыты для пешеходов и остальных видов транспорта.

Как передавало ИА Регнум, о блокировке этого пункта пропуска Государственная пограничная служба Украины сообщила вечером 13 января. Протестующие румынские фермеры перекрыли движение, препятствовали проезду легковых и грузовых автомобилей.

Согласно информации местных СМИ, подобным образом местные фермеры намерены добиться от правительства Румынии роста субсидий, чтобы стала возможной конкуренция с украинской продукцией. 14 января сообщалось, что румынские фермеры разблокировали пункт пропуска «Сирет».