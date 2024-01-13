Бухарест, 13 января, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Румынские фермеры начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Порубное — Сирет». Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в Telegram-канале.

Протестующие перекрыли движение грузовых автомобилей. Проезду легковых машин, автобусов и проходу пешеходов никто не стал препятствовать.

«На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет». Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны», — следует из сообщения.

По данным румынских СМИ, таким образом местные фермеры хотят добиться от правительства роста субсидий, чтобы можно было конкурировать с украинской продукцией.

Как сообщало ИА Регнум, блокировка автомобильных пунктов пропуска в ноябре 2023 года началась на границе Польши с Украиной. Польские перевозчики потребовали восстановить отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сделав исключения для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Аналогичные акции протеста проходили на границах Украины с Венгрией и Словакией.

Из-за акции протеста 22 декабря на границе Украины и Польши скопилось около четырёх тысяч грузовых автомобилей. Блокировка движения грузового транспорта продолжалась на всех четырёх погранпереходах. Грузовики пересекали границу, но очень медленно.

На следующий день стало известно, что польские фермеры согласились разблокировать пункт пропуска «Медика-Шегини» при соблюдении трёх условий. Они ждут от государства дотаций на закупку кукурузы, а также что государство не будет повышать сельскохозяйственный налог и продлевать специальные кредитные линии.