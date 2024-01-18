Москва, 18 января, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Россию не сильно заботит тема возможных выборов на Украине, заявил 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известия/Тарас Петренко

«Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препираниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

В Москве слышали о том, добавил министр, что Запад настоятельно рекомендует главе киевского режима Владимиру Зеленскому такие выборы провести, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести его «в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук».

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году должны состояться выборы президента Украины. Однако, по словам руководителя фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, в этом году не будут проводить никаких выборов, поскольку западные союзники не требуют переизбирать власть. Он пояснил, что под отменой могут оказаться президентские, парламентские и муниципальные выборы.

В Службе внешней разведки России 11 декабря 2023 года сообщили, что возможными преемниками Зеленского могут оказаться главком ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов. По информации СВР, эти кандидатуры рассматривают власти Евросоюза.