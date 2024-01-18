Москва, 18 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Московский аэропорт Внуково временно приостановил прилёты и вылеты. Об этом 18 января сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилёты приостановлены», — приводит агентство слова собеседника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий были отменены не менее 20 авиарейсов. В Шереметьево задержали вылет десяти рейсов, в Домодедово — двух, а во Внуково — семь рейсов задержали и один отменили.

Вечером 13 января стало известно, что в московских аэропортах в ночь на 14 января из-за непогоды отменили не менее 40 авиарейсов. При этом подмосковный аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.

Перед этим Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. По данным синоптиков, ожидалась температура воздуха ниже минус 30 градусов.