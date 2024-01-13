Москва, 13 января, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Около 40 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в ночь на 14 января из-за непогоды. Информация следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По состоянию на 22:30 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 19 рейсов, в Домодедово не смогут вылететь вовремя 13 рейсов, во Внуково — шесть рейсов задержаны, один отменен.

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, здесь все прилёты и вылеты осуществляются в соответствии с графиком, отмен и задержек рейсов нет.

Ро данным Гидрометцентра России, в ночь на 14 января в Москве и Московской области ожидается -24…-26 градусов мороза, местами по области до -30.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Гидрометеорологический центр объявил 13 января оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. Предупреждение об очень низкой температуре в столице действует с 23:00 мск 13 января до 10:00 мск 14 января. Кроме того, по Москве и Московской области до 12:00 мск 15 января ввели жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей.

13 января в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на субботу температура воздуха в Московском регионе вновь опустилась ниже отметки в минус 32 градуса. По данным синоптиков, самым холодным местом стал город Клин.