Москва, 13 января, 2024, 22:08 — ИА Регнум. Гидрометеорологический центр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, обновлённой вечером 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Очень низкая температура (до минус 30 градусов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение об очень низкой температуре в столице объявили с 23:00 13 января до 10:00 14 января. Кроме того, по Москве и Московской области до 12:00 15 января ввели жёлтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей.

Как передавало ИА Регнум, 13 января в Гидрометцентре России сообщили, что в ночь на субботу температура воздуха в Московском регионе вновь опустилась ниже отметки в минус 32 градуса. Согласно данным синоптиков, самым холодным местом стал город Клин, а находящаяся там метеостанция зафиксировала температуру воздуха -32,2 градуса.

10 января специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что в канун старого Нового года, в ночь с 13 на 14 января, в Москве ожидается резкое похолодание. При этом потепление и снегопады в столице должны начаться с 15-го числа.