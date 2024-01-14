Москва, 14 января, 2024, 09:37 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий отменили не менее 20 авиарейсов. Это 14 января следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Кирилл Каллиников/РИА Новости

По данным на 08:35 мск, в «Шереметьево» задержали вылет десяти рейсов, в «Домодедово» — двух, а во «Внуково» — семь рейсов задержали и один отменили.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 13 января стало известно, что в московских аэропортах в ночь на 14 января из-за непогоды отменили не менее 40 авиарейсов. При этом подмосковный аэропорт Жуковский работал в штатном режиме.

Перед этим Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. По данным синоптиков, ожидалась температура воздуха ниже минус 30 градусов.

Утром этого же дня в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха ночью в Московском регионе вновь опустилась ниже отметки в минус 32 градуса. Самым холодным местом региона стал город Клин, где зафиксировали минус 32,2 градуса.