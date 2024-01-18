Москва, 18 января, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль продолжает работу, перед ним поставлена задача исправить ситуацию. Об этом 18 января заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.

Олег Бухарев/ТАСС Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

«Гильермо на данный момент продолжает работать. Он главный тренер «Спартака», и перед ним поставлена задача исправить ситуацию», — сказал Малышев.

По его словам, Абаскаль должен улучшить место команды в турнирной таблице в оставшейся части сезона.

Абаскаль является главным тренером «Спартака» с июня 2022 года. Под его руководством команда заняла третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2022/23. Сейчас «Спартак» идёт на пятом месте в турнирной таблице с 30 очками после 18 туров.

Как сообщало ИА Регнум, бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что московскому «Спартаку» стоит пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера. Ранее португальский специалист был уволен из итальянской «Ромы», которую он возглавлял с мая 2021 года.