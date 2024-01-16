Рим, 16 января, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью покинул свой пост. Об этом 16 января сообщила пресс-служба команды.

EPA/ТАСС Жозе Моуринью

«Рома» объявляет, что Жозе Моуринью и его технические сотрудники немедленно покидают клуб. Дальнейшие новости относительно нового тренерского состава будут в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба в соцсети Х.

В настоящее время «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, на счету команды 29 очков после 20 матчей. 14 января «Рома» проиграла «Милану» в гостях со счётом 1:3.

Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года. Под его руководством команда в 2022 году завоевала первый в истории трофей Лиги Конференций, обыграв в финале нидерландский «Фейеноорд». Сам Моуринью при этом стал обладателем уникального достижения — он первый тренер в истории, который выиграл все три ныне существующих еврокубка — Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Кроме того, в 2023 году Моуринью вывел «Рому» в финал Лиги Европы, но команда проиграла испанской «Севилье» в серии послематчевых пенальти.