Москва, 17 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что московскому «Спартаку» стоит пригласить португальского специалиста Жозе Моуринью пост главного тренера.

ТАСС/AP Photo/Gregorio Borgia Жозе Моуринью

«Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда завершил первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января «Рома» объявила об увольнении с поста главного тренера Жозе Моуринью, который возглавлял команду с мая 2021 года. Под его руководством команда в 2022 году выиграла Лигу Конференций, а спустя год дошла до финала Лиги Европы. Новым главным тренером был назначен бывший капитан команды Даниеле Де Росси.