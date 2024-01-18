Москва, 18 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Запад подталкивает киевский режим к проведению выборов на Украине ради собственных интересов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, Россию не сильно заботят те дискуссии, которые наблюдаются вокруг темы с украинскими выборами. Вопрос о проведении выборов всплывал, Запад, по всей видимости, настоятельно рекомендует лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому их провести.

«Запад, видимо, рассчитывает, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он всё чаще отбивается от рук», — пояснил Лавров.

Дискуссия вокруг этих выборов напоминает очередную инсценировку и отражает желание лидера киевского режима Владимира Зеленского ни в коем случае не упустить власть, добавил он.

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