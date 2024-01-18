Санкт-Петербург, 18 января, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Пострадавших и разрушений после перехвата беспилотника ВСУ над Ленинградской областью нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Беглов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с инцидентом, произошедшим в Ленинградской области, сообщаю. Пострадавших нет», — написал он.

В пресс-службе правительства региона, добавили, что ведётся расследование инцидента, силовой блок проводит следственные действия.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей, сообщили в Минобороны РФ.

18 января средствами ПВО были сбиты над Белгородской областью ракеты ВСУ. Ракеты были направлены ВСУ в сторону Белгорода и Белгородского района.