Тегеран, 18 января, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Иран потребовал от Пакистана объяснений относительно совершённых Исламабадом ракетных ударов по иранской провинции Систан и Бедуджистан. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на осведомлённый источник.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Иран требует от пакистанских властей немедленных объяснений по поводу этого инцидента», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, в МИД Пакистана заявили, что государство провело контртеррористическую операцию, в рамках которой были нанесены удары «по укрытиям террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан. Отмечалось, что в рамках этой операции было ликвидировано «несколько террористов».

В Иране в результате ракетных ударов со стороны Пакистана погибли семь человек.

Ранее Корпус стражей Исламской революции нанёс удар дронами и баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), расположенной в Пакистане. В МИД Пакистана заявили, что страна считает удар Ирана незаконным шагом, Исламабад оставляет за собой право ответить.