Сана, 18 января, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Американцы 17 января нанесли новые удары по объектам правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщил телеканал CBS News со ссылкой на чиновника США.

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

«США нанесли четвёртую серию ударов по целям хуситов в Йемене», — написали журналисты.

По данным неназванного чиновника, бомбардировки велись по нескольким объектам, откуда планировались новые обстрелы.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah уточнил, что удары наносились по провинциям Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда. Минимум трижды были атакованы объекты хуситов в лагере Аль-Карн к югу от города Дамар.

Также взрывы звучали около аэропорта Ходейды. Информация о погибших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, представитель йеменского движения Яхья Сариа 17 января заявил о второй атаке хуситов на американский корабль в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций ВМС США и Великобритании. Он заверил, что хуситы не оставят без ответа любые атаки против республики.

Агентство IRNA 15 января распространило слова высокопоставленного лидера хуситов Али аль-Кахума, который заявил, что Йемен сможет нанести Соединённым Штатам стратегическое поражение в случае продолжения противостояния. По его словам, американцев и их союзников ожидают поражения. Народ и лидеры Йемена полностью готовы вступить «в прямую и тотальную войну с США» и к защите палестинцев, добавил он.