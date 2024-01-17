Сана, 18 января, 2024, 00:45 — ИА Регнум. Поддерживающее Иран йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на ещё один американский корабль в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций ВМС США и Великобритании. Об этом заявил в эфире телеканала Al-Masirah представитель йеменского движения Яхья Сариа.

Navy.mil Аденский залив

«Военно-морские силы Йемена нанесли удары с использованием противокорабельных ракет по кораблю США в Аденском заливе в ответ на агрессию против территории Йемена», — сказал он.

Сариа заверил, что хуситы не оставят без ответа любые атаки против республики.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января хуситы подтвердили ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Военный представитель йеменского движения Яхья Сариа отметил, что попадание было прямым. Все американские, британские корабли и подразделения, участвующие в военной агрессии против Йемена расцениваются как «вражеские цели», подчеркнул он. Сариа заверил, что йеменское движение продолжит проводить военные операции с целью исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

В МИД России заявили о безразличии Запада к гибели мирных граждан в Йемене и других государствах. Так, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала бомбардировками Йемена силами США, Великобритании и международной коалиции.

В ночь на 12 января американские и британские ВВС при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Были атакованы более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.