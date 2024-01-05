Москва, 5 января, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 5 января посетил четырёхмиллионный гость, им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников РФ, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю, сообщила ИА Регнум пресс-служба выставки-форума.

Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости

Как сказано в пресс-релизе, девушка приехала на выставку вместе с супругом и друзьями.

«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — отметила она.

Четырёхмиллионного гостя встретили в павильоне №51, где расположена одна из локаций экспозиции Минсельхоза России «Есть своё!». Для Дарьи и её близких министерство сельского хозяйства организовало экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна», а также дегустацию блюд из российских продуктов.

«Мы очень рады, что четырёхмиллионный посетитель выставки сможет ещё больше узнать о таком важном сегменте отечественного АПК, как виноградарство и виноделие, и своими глазами увидеть, какой современной и интересной сегодня является эта отрасль. Интересной не только для специалистов: в последние годы активно развивается и набирает популярность винный туризм, который, безусловно, является важной частью агротуризма в целом. Уверен, что ребята по-настоящему насладятся поездкой и экскурсиями. Минсельхоз России продолжит создавать все условия для развития российской винодельческой отрасли, укрепления ее производственного и туристического потенциала», — сказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

Туристическая поездка по Краснодарскому краю для четырёхмиллионного гостя запланирована на 21–30 мая. Дарья вместе с друзьями посетит Краснодар, Анапу, Сочи и Красную Поляну.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба Международной выставки-форума «Россия» сообщила, что выставку за первые два месяца её работы посетили более 3,5 миллиона человек. Посетителями форума стали жители всех 89 регионов России, в том числе участники специальной военной операции и члены их семей. На территории выставки на ВДНХ в Москве встретили Новый год более 120 тысяч человек из всех регионов страны, сообщали ранее организаторы.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес и пользуется большой популярностью.

Впервые российский президент побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки.

Затем Путин второй раз посетил выставку 17 декабря. Тогда он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.