Москва, 16 января, 2024, 21:52 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» масштабно и увлекательно представлено всё, чем может гордиться страна, заявил 16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума, президент Владимир Путин.

Михаил Воскресенский / Фотохост-агентство РИА Новости

«Знаю, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки «Россия», где масштабно, увлекательно представлено всё, чем мы по праву может гордиться наша страна. И думаю, вы почувствовали: эти достижения — результат нашей и прежде всего вашей, дорогие друзья, работы», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, первый Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» прошёл в Москве на площадке международного форума-выставки «Россия» на ВДНХ. Участие в нём приняли более 7500 глав муниципальных образований, а также эксперты и представители общественных организаций. Панельную дискуссию мероприятия посвятили теме «Служение — ключевая ценность муниципальной службы».

Владимир Путин 16 января приехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума. Во вступительном слове глава государства отметил, что муниципалитеты должны участвовать в формировании общенациональной повестки развития. Также Владимир Путин призвал слышать голос представителей местного самоуправления при принятии решений и масштабировать успешные муниципальные практики на всю страну.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве могут продлить до конца лета 2024 года, заявил президент также 16 января. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул глава государства.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан.