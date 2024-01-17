Москва, 18 января, 2024, 02:31 — ИА Регнум. По указу патриарха Московского и всея Руси Кирилла лишён священного сана архимандрит Кирилл (Говорун). Документ опубликован 17 января на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Annochkaaa Кирилл (Говорун)

«На основании решения епархиального церковного суда Московской епархии от 31 октября 2023 года, Вы извергаетесь из священного сана в связи с нарушением 25 правила Святых Апостолов», — говорится в указе, датированным 29 декабря 2023 года.

Кирилл (Говорун) был возведён в сан архимандрита в апреле 2008 года в Трапезном храме Киево-Печерской лавры на Малом входе митрополитом Владимиром (Сабоданом).

В 2008–2009 годах Говорун возглавлял отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата. До 15 марта 2012 года он занимал должность первого заместителя председателя учебного комитета при Священном синоде Русской православной церкви.

В марте 2022 года Говорун стал одним из составителей декларации с осуждением концепции «Русского мира» и специальной военной операции РФ на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил священного сана Андрея Кураева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Основанием для этого решения стали его оскорбительные комментарии в адрес скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого протодиакон назвал «тупым карьеристом».