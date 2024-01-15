Берн, 15 января, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Владимира ЗеленскогоАндрей Ермак на пресс-конференции в швейцарском Давосе, где проходит мероприятие, посвященное киевской инициативе.

President.gov.ua Андрей Ермак

Он отметил, что Пекин не отправил своего представителя ни в Швейцарию, ни на Мальту, где такая же встреча состоялась ранее. Ермак подчеркнул, что для Киева якобы очень важно участие максимально широкого круга стран, в том числе и Китая.

Глава офиса Зеленского назвал КНР влиятельной страной. Он добавил, что Украина продолжит приглашать Китай на такие переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря представитель МИД КНР Мао Нин ответила на вопрос о возможном участии Пекина в переговорах по украинской «формуле мира». Она не дала прямого ответа, но заявила, что Китай планирует продолжать участие в урегулировании конфликта на Украине.

1 сентября глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу мира» Украины абсолютно неадекватной инициативой. 23 сентября он указал на невозможность реализовать переложения украинской стороны.

10 января 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение «формулы» Киева без участия России является очень странным процессом.