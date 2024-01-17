Вашингтон, 17 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Для Украины стал ударом отказ Китая от переговоров в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками. В частности, Ермак намекал, что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву»,— сообщает Politico со ссылкой на свой источник, назвав это «неприятным сюрпризом».

Представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с Пекином. Кроме того, Китай отказался от посещения переговоров с участием стран Глобального Юга.

В совокупности всё это стало еще одним показателем — КНР не намерена добиваться прекращения боевых действий и вместо этого встала на сторону России, считают авторы материала. На этом фоне ЕС призвал Китай возобновить отношения с Украиной, добавляет издание со ссылкой на другой источник.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала переговоры в Давосе по Украине в «копенгагенском формате» провальными для Киева. Российский дипломат указала на традиционный отказ от участия в мероприятии представителей Китая. Также трудно назвать полноценным участие многих других стран, поскольку большинство присутствовали в качестве наблюдателей. При этом всё больше государств Глобального Юга и Востока не таясь высказываются о том, что без России обсуждение и поиски возможностей для урегулирования конфликта не имеют смысла.