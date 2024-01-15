Киев, 16 января, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, официально запретивший переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сам опять заговорил об урегулировании конфликта по собственной «формуле мира». При этом он заинтересован в участии Китая в «саммите мира».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, Зеленский заявил, что Киев открыт для всех стран мира, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы бы хотели, чтобы страны «Глобального Юга» обязательно присутствовали на саммите. Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к «формуле мира» и саммиту», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Берна положительно восприняло предложение Киева.

Очередная встреча с представителями ряда государств по обсуждению «формулы мира» прошла 14 января в швейцарском Давосе. Россию Украина к переговорам не приглашала. Без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Украинские власти сожалеют о том, что в обсуждении так называемой «формулы мира», которую выдвинула ранее Украина, не участвует Китай, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Пекин не отправил своего представителя ни в Швейцарию, ни на Мальту, где такая же встреча состоялась ранее. Ермак подчеркнул, что для Киева якобы очень важно участие максимально широкого круга стран, в том числе и Китая.