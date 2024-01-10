Брянск, 10 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли два населённых пункта в Брянской области. Под огнём оказалось село Лемешовка в Севском районе. Об этом 10 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Он уточнил, что украинские военные выпустили по мирным объектам более 14 снарядов. Обошлось без пострадавших.

«По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия», ― написал глава региона в Telegram-канале.

На место прибыли оперативные и экстренные службы, специалисты осмотрели подвергшейся обстрелу территории.

«Ещё одна атака украинских террористов. ВСУ обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа», ― также сообщил Богомаз.

В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января над территорией Брянской области российские силы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа. В результате этой атаки никто не пострадал.

За день до этого системы ПВО сбили два беспилотника украинской армии в небе над Брянской областью. Также обошлось без разрушений и пострадавших. В Министерстве обороны подтвердили информацию об уничтожении дронов и уточнили, что украинские беспилотники сбили в Брянской области в 17:00 мск.

Губернатор Александр Богомаз 8 декабря сообщил, что в Брянской области в результате атаки украинских беспилотников получили повреждения восемь жилых домов. ВСУ применили дроны для атаки на село Лемешовка в Севском районе. По мирным объектам украинская армия выпустила более десяти снарядов. Люди не пострадали.