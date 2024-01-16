Брянск, 16 января, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области вечером 16 января был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Трубчевским районом», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отметил Богомаз. Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 15 января Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли брянское село Сушаны. Пострадавших в результате обстрела не было, но несколько зданий получили повреждения, также было нарушено энергоснабжение, рассказал губернатор.

Днём 16 января в Министерстве обороны сообщили об уничтожении дежурными средствами противовоздушной обороны беспилотника ВСУ над территорией Брянской области.

В ночь с 15 на 16 января средства ПВО отразили атаки украинских боевиков, уничтожив несколько беспилотников в Воронежской и Белгородской областях. В воздушном пространстве Белгородской области были перехвачены четыре БПЛА самолётного типа. Над территорией Воронежской области силы ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотника. В Воронеже после атаки дронов вводился режим ЧС. По данным местных властей, в результате атаки повреждения получили 35 квартир в трёх многоэтажных домах.