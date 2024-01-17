Москва, 17 января, 2024, 21:06 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» 17 января посетил пятимиллионный гость, им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева. Семья девочки получила в подарок сертификат на поездку с семьёй в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, сообщили организаторы выставки.

Илья Питалев /Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

«Новогодние праздники постепенно завершаются. И для тебя, Полиночка, они заканчиваются большим чудом. Ты стала пятимиллионным посетителем выставки «Россия». И благодаря этому повезёт и твоим родителям и братишке — всей вашей дружной семье», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, поздравляя победительницу.

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге для победительницы и её семьи проведут персональную экскурсию и фотосессию. Подарок вручили организаторы выставки-форума и представители правительства Вологодской области.

С каждой неделей число посетителей выставки-форума растёт, отметили также организаторы. Трёх− и четырехмиллионного посетителей разделили 18 дней, а показателя в пять миллионов посетителей удалось достичь за 12 дней.

Как сообщало ИА Регнум ранее, четырёхмиллионный гость посетил выставку-форум 5 января. Им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая в качестве подарка получила сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников России, а также туристическую поездку по Краснодарскому краю.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Президент дважды посетил мероприятие. Он отметил, что выставка вызывает огромный интерес.

Впервые глава государства побывал на выставке на ВДНХ 4 декабря. Он также принял участие в церемонии награждения премией «Волонтёр года», которая прошла на территории выставки. Затем Путин посетил форум 17 декабря. Тогда он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя выставки.

16 января на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии «Служение», которая состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума на площадке выставки, Владимир Путин заявил, что на форуме «Россия» масштабно и увлекательно представлено всё, чем может гордиться страна.