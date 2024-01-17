Москва, 17 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Данил Круговой перейдёт в московский ЦСКА летом 2024 года. Об этом 17 января сообщила пресс-служба «армейцев».

В. Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Защитник «Зенита» Данил Круговой

«ЦСКА подписал контракт с Данилом Круговым до конца сезона 2027/28! Соглашение начнёт действовать с 4 июня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор предусматривает опцию продления ещё на один сезон. 25-летний футболист присоединится к ЦСКА в статусе свободного агента.

Круговой является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он сыграл за команду 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26, соглашение могут продлить ещё на один сезон.

Защитник «Зенита» Роберт Ренан перешёл в аренду в бразильский «Интернасьонал». Соглашение действует до конца футбольного сезона 2024 года в Бразилии.