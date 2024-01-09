Санкт-Петербург, 9 января, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Ильзат Ахметов перейдёт в «Зенит». Об этом 9 января сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«Зенит» и «Краснодар» достигли соглашения о переходе Ильзата Ахметова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что контракт 26-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2025/26, соглашение могут продлить ещё на один сезон.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января стало известно, что форвард бразильского футбольного клуба «Палмейрас» Артур Гимарайнс согласился перейти в «Зенит». Сумма трансфера за игрока из Бразилии составит 15 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

Пресс-служба петербургской команды 4 января сообщила о переходе нападающего бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Педро. По её информации, «Зенит» реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего футболиста.