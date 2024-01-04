Санкт-Петербург, 4 января, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Зенит» Роберт Ренан перешёл в аренду в бразильский «Интернасьонал». Об этом 4 января сообщила пресс-служба петербургской команды.

Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит» Роберт Ренан

«Зенит» и «Интернасьонал» из Порту-Алегри достигли договорённости о переходе защитника на правах аренды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение действует до конца бразильского футбольного сезона 2024 года.

Ранее сообщалось, что Роберта Ренана может купить мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно. Испанский клуб ищет не слишком дорогого защитника, который мог бы заменить травмированного Эдера Милитао, и рассматривал кандидатуру 20-летнего Ренана.