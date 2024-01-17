В Иране сообщили о гибели председателя Совбеза ДПК Ирака после ударов КСИР
Tasnim: председатель Совбеза ДПК Ирака погиб после ударов КСИР по Эрбилю
Тегеран, 17 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана (ДПК) Сулейман Амин Надер мог погибнуть после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Эрбилю. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
В материале говорится, что Надер был одним из ключевых фигур в Иракском Курдистане. Так, по данным агентства, он якобы сотрудничал с разведкой Израиля, а также участвовал в организации теракта, в котором погиб иранский физика и научного сотрудника иранского Минобороны Мохсена Фахризаде.
Как передавало ИА Регнум, Серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.
Позже КСИР сообщил, что Иран выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.
Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.
После этого иракские власти написали жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по иракскому Курдистану.