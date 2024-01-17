Тегеран, 17 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Председатель Совета безопасности Демократической партии Иракского Курдистана (ДПК) Сулейман Амин Надер мог погибнуть после ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по Эрбилю. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

В материале говорится, что Надер был одним из ключевых фигур в Иракском Курдистане. Так, по данным агентства, он якобы сотрудничал с разведкой Израиля, а также участвовал в организации теракта, в котором погиб иранский физика и научного сотрудника иранского Минобороны Мохсена Фахризаде.

Как передавало ИА Регнум, Серия взрывов прогремела в иракском городе Эрбиле в ночь с 15 на 16 января. Взрывы произошли рядом с консульством США и международным аэропортом на севере Ирака.

Позже КСИР сообщил, что Иран выпустил 24 баллистические ракеты по объектам в Ираке и Сирии. Четыре ракеты «Хайбер-Брейкер» были выпущены из провинции Хузестан по позициям ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Идлиба. Другие девять ракет иранские военные запустили по позициям «террористических группировок» в других районах Сирии.

Кроме того, четыре ракеты с запада и семь ракет с северо-запада Ирана были выпущены по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане, добавили в КСИР.

После этого иракские власти написали жалобу на «агрессию» Ирана в Совет Безопасности ООН после ударов по иракскому Курдистану.