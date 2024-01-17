Москва, 17 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Зарплаты в России за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«За десять месяцев прошлого года реальный рост заработной платы составил 7,7%», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что это неплохой показатель, но, «имея в виду инфляционные процессы, надо сопоставлять одно с другим».

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что рост доходов является очень важным показателем.

Президент России 27 ноября 2023 года подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. Таким образом, по сравнению с 2023 годом МРОТ вырастет на 18,5% — с 16 242 рублей. Принятие закона, как ожидается, поспособствует обеспечению роста заработной платы для примерно 4,8 млн работников.

Также 27 ноября российский лидер подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. С 1 января размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается с 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 7915,4 до 8134,9 рубля.

В сентябре 2023 года на заседании президиума Госсовета президент заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он отметил, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели важны подготовка кадров и учёт спроса на специалистов.