Москва, 1 января, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Ситуация в зоне проведения спецоперации меняется, противник сдувается. Об этом президент России Владимир Путин заявил 1 января во время посещения второго филиала военного госпиталя имени Вишневского.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин во время посещения военного госпиталя имени Вишневского. 1 января 2024

«Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно сдуваются… Когда снаряд летит, это трудно понять, сдуваются они или нет. Но в целом, наверняка знаете, ситуация на поле боя меняется», — сказал Путин на встрече с российскими военными.

Он подчеркнул, что изменения заметны даже при том, что весь так называемый цивилизованный Запад борется с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось полностью, хотя Киев и продолжает готовить новые наступательные операции на отдельных участках фронта.

Позднее, 19 декабря, он подчеркнул, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. Так ведут себя временщики, отметил он.