Москва, 5 января, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов по ВСУ из гаубиц Д-30 на южнодонецком направлении. Соответствующее видео опубликовано 5 января в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Расчёты гаубиц Д-30 группировки «Восток» наносят удары по целям противника, выявленным при помощи БПЛА», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы с математической точностью высчитывают траекторию полёта снарядов и поражают цели на расстоянии около 15 км. На их счету не один десяток уничтоженных бронемашин и артиллерийских орудий.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ показало кадры ударов по опорным пунктам и живой силе ВСУ экипажей вертолётов Ка-52М. По координатам авиационного наводчика лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Также военное ведомство показало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ экипажами штурмовиков Су-25. Двигаясь на минимальной высоте, лётчики вывели машины на рубеж открытия огня и нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по долговременному опорному пункту ВСУ.