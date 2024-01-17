Москва, 17 января, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Из-за деструктивных и непредсказуемых действий администрации США отношения Москвы и Вашингтона деградируют, балансируя на грани срыва в пропасть, заявил 17 января посол России в США Анатолий Антонов.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Посол ответил на вопрос о ситуации в отношениях двух стран в 2023 году.

«Действия (американской. — Прим. ред.) администрации становились всё более деструктивными и непредсказуемыми. По этой причине российско-американские отношения продолжали деградировать, балансируя на грани срыва в пропасть. Каких-либо проблесков в конце тоннеля не видно», — сказал Антонов в интервью ТАСС.

Правящие круги США воспринимают специальную военную операцию России на Украине как вызов однополярному миру под их предводительством и пытаются спасти выгодный для них миропорядок, отметил посол. Курс США на попытки ослабления России не меняется, сказал Антонов.

Россия тем не менее делает всё, чтобы не дать двусторонним связям обрушиться окончательно, поскольку такое обрушение было бы опасно для всего человечества, сказал дипломат. Вместе с тем посольство в своей работе отстаивает национальные интересы России, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на коллегии Министерства обороны президент России Владимир Путин заявил, что руководители западных стран не отказываются от своих агрессивных целей в отношении России.

США хотели поделить и подчинить себе Россию по кускам, как они уже сделали это с Европой, отметил президент. В ситуации на Украине Россия не могла отдать США исконно российские территории и спокойно смотреть, как в Вашингтоне «чавкают, съедая всё подряд», добавил Владимир Путин.