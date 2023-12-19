Россия не могла отдать США исконно российские территории, заявил Путин
Путин: РФ не могла отдать США исконные территории и смотреть, как они чавкают
Москва, 19 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Россия не могла отдать Соединённым Штатам исконно российские территории и смотреть, как они «чавкают, съедая всё подряд», заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Соединённые Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению», — указал он.
Владимир Путин отметил, что Россия уже не могла вести себя по-другому.
«Или нужно было сдать всё и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», — сказал глава государства, добавив, что и США понимали, что Россия не сможет поступить по-другому, но сделали всё специально.
По словам российского лидера, страны Запада после государственного переворота на Украине в 2014 году вели себя по этой теме «по беспределу» и вынудили Россию отвечать.
«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и всё, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», — указал российский лидер.
Он также добавил, что Соединённые Штаты хотели поделить и подчинить Россию «кусками», как это они сделали с Европой. Особый упор всегда, ещё до развала СССР, делался противником на Украину, уточнил он.
Как сообщало ИА Регнум, Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности, военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.
Путин также заявлял, что Запад не сможет навязать России свои правила. Он подчеркнул, что Россия не намеревается им следовать, а экс-партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаясь навязать всем свои взгляды.