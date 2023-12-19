Москва, 19 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Россия не могла отдать Соединённым Штатам исконно российские территории и смотреть, как они «чавкают, съедая всё подряд», заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Соединённые Штаты, решив свои задачи текущего плана, значит, оторвав, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению», — указал он.

Владимир Путин отметил, что Россия уже не могла вести себя по-другому.

«Или нужно было сдать всё и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить», — сказал глава государства, добавив, что и США понимали, что Россия не сможет поступить по-другому, но сделали всё специально.

По словам российского лидера, страны Запада после государственного переворота на Украине в 2014 году вели себя по этой теме «по беспределу» и вынудили Россию отвечать.

«Они действовали и пошли, как у нас в народе говорят, простите за моветон, по беспределу просто. В 2014 году совершили госпереворот, и всё, и пошли, и дальше пошли по этому беспределу. Ну просто вынудили нас отвечать на этот беспредел», — указал российский лидер.

Он также добавил, что Соединённые Штаты хотели поделить и подчинить Россию «кусками», как это они сделали с Европой. Особый упор всегда, ещё до развала СССР, делался противником на Украину, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности, военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.

Путин также заявлял, что Запад не сможет навязать России свои правила. Он подчеркнул, что Россия не намеревается им следовать, а экс-партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаясь навязать всем свои взгляды.