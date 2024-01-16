Берлин, 17 января, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Власти ФРГ в 2024 году предоставят Украине военную помощь на сумму более €7 млрд. Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что Берлин не откажется от дальнейшей поддержки Киева. В частности, предполагается выделение более €7 млрд на военную поддержку, которая будет оказана Украине в основном за счёт двусторонней поддержки, а также финансовых вкладов в меры, принятые в рамках Европейского фонда мира ЕС. Кроме того, будет выделено €520 млн на замену техники бундесвера, переданной Украине в рамках военной помощи.

По объему предоставляемой Украине помощи Германия занимает второе место после США.

Как сообщало ИА Регнум, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдргар Науйок, критикуя политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса, указал на склонность украинского руководства к попрошайничеству. Депутат раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за чрезмерный поиск помощи Киеву и подчеркнул, что политик лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь ещё», в то время как США всё больше отстраняются в ситуации с Украиной.

Науйок подчеркнул абсурдность ситуации, в которой ФРГ, опустившись в индексе развития стран мира с восьмого на 26-е место, продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь. В какой-то момент самому Берлину понадобится помощь извне, в то время как в случае с Украиной «деньги просто выбрасывают», сказал политик.

В начале января канцлер Германии Олаф Шольц возмутился из-за недостаточной, по его мнению, помощи европейских стран Украине. Он призвал союзников в ЕС усилить поддержку Киева.