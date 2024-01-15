Берлин, 15 января, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лишь смотрит, где можно взять что-нибудь ещё, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдргар Науйок, критикуя политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Депутат также раскритиковал Зеленского за чрезмерный поиск помощи Киеву и подчеркнул, что политик лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь ещё», в то время как Соединённые Штаты Америки всё больше отстраняются в ситуации с Украиной.

«Что мы делаем? Мы быстро подменяем США… С четырёх миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — Прим. ред.) увеличится до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли?» — поинтересовался парламентарий в рамках интервью Deutschland Kurier.

Науйок подчеркнул абсурдность ситуации, в которой Германия, опустившись в индексе развития стран мира с 8-го на 26-е место, продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь. По его словам, в какой-то момент Берлину самому понадобится помощь извне, в то время как в случае с Украиной «деньги просто выбрасывают».

В декабре правительство ФРГ обновило данные о военной помощи Украине, согласно которым Германия предоставила Киеву новый пакет вооружения, в который вошли боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки Gepard, две боевые бронированные машины Wisent 1 и десять разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector с запчастями к ним.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря министерство экономики и защиты климата ФРГ опубликовало документ, подтверждающий, что в 2022 году правительство страны разрешило поставить Украине военной продукции на сумму около 2,245 миллиарда евро. В ведомстве отметили, что Киев за отчётный год занял первое место среди стран — получателей оружия из Германии.