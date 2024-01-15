В бундестаге указали на склонность Зеленского к попрошайничеству
Депутат бундестага Науйок: Зеленский лишь ищет, где взять что-нибудь ещё
Берлин, 15 января, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский лишь смотрит, где можно взять что-нибудь ещё, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдргар Науйок, критикуя политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса.
Депутат также раскритиковал Зеленского за чрезмерный поиск помощи Киеву и подчеркнул, что политик лишь смотрит, «где можно взять что-нибудь ещё», в то время как Соединённые Штаты Америки всё больше отстраняются в ситуации с Украиной.
«Что мы делаем? Мы быстро подменяем США… С четырёх миллиардов евро бюджет (на военную помощь Украине. — Прим. ред.) увеличится до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли?» — поинтересовался парламентарий в рамках интервью Deutschland Kurier.
Науйок подчеркнул абсурдность ситуации, в которой Германия, опустившись в индексе развития стран мира с 8-го на 26-е место, продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь. По его словам, в какой-то момент Берлину самому понадобится помощь извне, в то время как в случае с Украиной «деньги просто выбрасывают».
В декабре правительство ФРГ обновило данные о военной помощи Украине, согласно которым Германия предоставила Киеву новый пакет вооружения, в который вошли боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки Gepard, две боевые бронированные машины Wisent 1 и десять разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector с запчастями к ним.
Как передавало ИА Регнум, 20 декабря министерство экономики и защиты климата ФРГ опубликовало документ, подтверждающий, что в 2022 году правительство страны разрешило поставить Украине военной продукции на сумму около 2,245 миллиарда евро. В ведомстве отметили, что Киев за отчётный год занял первое место среди стран — получателей оружия из Германии.