Москва, 4 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. С новым указом президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство России иностранцев, подписавших контракт с Минобороны РФ, проблема выдачи ветеранов спецоперации за «наёмничество» будет решена. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Теперь проблема с выдачей ветеранов СВО в другие страны, где их ждёт наказание за «наёмничество», разрешится. Своих граждан Россия не выдаёт», — написал депутат.

Как передавало ИА Регнум, 4 января Путин подписал указ о приёме в гражданство России иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах России, и членов их семей.

Согласно указу, иностранцы, заключившие контракт с ВС РФ в период проведения специальной военной операции, смогут подать заявление о приёме в гражданство России.

Также подать заявление смогут иностранные граждане, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, по истечении срока контракта или в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства России также будут иметь родственники указанных категорий иностранных граждан.

Ранее, в апреле 2023 года глава государства подписал закон «О гражданстве Российской Федерации». Он предусматривает лишение приобретённого гражданства, в частности, за терроризм, преступления против государства и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.