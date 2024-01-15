Москва, 15 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Банковские комиссии, взимаемые с застройщиков при льготной ипотеке, могут в конечном итоге повлиять на стоимость жилья. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ЦБ отметили, что льготные государственные программы ипотечного кредитования, несмотря на изменение условий, остаются прибыльными для банков.

«При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создаёт риски», — говорится в сообщении.

Из-за того, что банки выдают льготные кредиты на приобретение жилья только тем застройщикам, которые выплачивают комиссию, снижается прозрачность, ослабляется конкуренция и повышается сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

В конечном итоге, добавили в ЦБ, застройщики могут переложить комиссии в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам, регулятор намерен проверять корректность того, как банки оценивают справедливую стоимость ипотечных залогов. Для кредитов с низким уровнем залоговой обеспеченности предусмотрены повышенные требования к капиталу банков.

Как сообщало ИА Регнум, Центробанк предложил финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке для банков, которые не устанавливают комиссии для застройщиков.