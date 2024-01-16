Москва, 16 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В ВТБ считают верным вернуть на прежний уровень ранее сниженный размер субсидии банкам в рамках программы льготной ипотеки, а также сделать эту программу более адресной, заявил 16 января заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

РИА Новости/Светлана Шевченко

Предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ, в конце декабря 2023 года была понижена на 0,5%. Это снижение было уже вторым — в сентябре 2023 года предельная величина субсидий также была сокращена на 0,5%.

В «Сбербанке» вслед за этим сообщили, что будут выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования со стороны аккредитованного застройщика. Позднее с аналогичными заявлениями выступили также представители ВТБ и «Альфа-банка».

«Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 процентный пункт, до значения в 2,5 процентных пункта, что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс (предлагаем. — Прим. ред.) сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру, для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир», — сказал Горшков журналистам в кулуарах мероприятий Дня финансов на международной выставке-форуме «Россия».

Без повышения субсидий и без поддержки со стороны застройщиков выдача льготных ипотечных кредитов становится для банков убыточной, добавил он.

Как передавало ИА Регнум ранее, 10 января в «Сбербанке» заявили о повышении минимальной ставки по ипотечным программам на новостройки и вторичное жильё на 1,1%, до 16,7%. Повышение связано с увеличением ключевой ставки, отметили в «Сбербанке». При этом ставки по программам с государственной поддержкой остались неизменными.

15 января руководители ЦБ РФ предложили финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке для банков, которые не устанавливают комиссии для застройщиков. Несмотря на изменение условий государственных программ льготного ипотечного кредитования, они по-прежнему остаются прибыльными для банков, а комиссии за предоставление льготной ипотеки могут стать фактором риска для заёмщиков, отметили в ЦБ.

В течение первых двух кварталов 2024 года ситуация на ипотечном рынке вряд ли претерпит серьёзные изменения, рост процентной ставки обусловит снижение спроса, отметил ранее в беседе с ИА Регнум основатель агентства недвижимости «Свиридов и партнёры», профессиональный риелтор Олег Свиридов.