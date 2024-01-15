Москва, 15 января, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ за 2023 год направил в суды 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера, в том числе 34 дела о финансировании терроризма. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

«В прошлом году следственные органы направили в суд 227 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 280 лиц, в том числе 34 дела о преступлениях, связанных с финансированием терроризма», — приводит «РИА Новости» его слова.

Бастрыкин обратил внимание на то, что в условиях спецоперации украинские спецслужбы пытаются вести свою подрывную деятельность, при этом они не гнушаются террористическими методами и не смотрят на возможные случайные жертвы.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали гражданина России, подозреваемого в причастности к попытке совершения по заданию украинских спецслужб диверсии на объекте Министерства обороны в Челябинской области. Диверсант был завербован посредством соцсетей в интернете. Также установлена причастность данного гражданина к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры, совершённых в ноябре–декабре 2023 года в Дагестане, заявили в службе.

У задержанного изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие его фотоотчёты и переписку с кураторами в Киеве. Подозреваемый передан следователям СКР.

В декабре 2023 года в Сахалинской области вынесли обвинительный приговор мужчине, который готовил диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона. 42-летнего гражданина приговорили к 15 годам колонии строгого режима. По данным ФСБ, мужчина действовал под руководством спецслужб Украины.