Москва, 16 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров вручил букет цветов своей коллеге из КНДР Цой Сон Хи перед началом переговоров в Москве. Видео размещено 16 января в Telegram-канале российского дипведомства.

Кадр из видео

Министры встретились в Доме приёмов МИД и пожали друг другу руки. Затем Лавров преподнёс гостье из Северной Кореи букет из жёлтых, розовых и малиновых роз.

«Госпожа министр, добро пожаловать», — сказал Лавров.

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Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова, который в октябре 2023 года посетил Пхеньян. Визит российского министра был приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном.

Официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам заявил, что власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР в Москву.