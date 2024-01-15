Сеул, 15 января, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Власти Республики Корея внимательно следят за визитом главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Москву. Об этом сообщил официальный представитель южнокорейского министерства объединения Ку Бён Сам.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД КНДР Цой Сон Хи

«Северная Корея и Россия должны ясно понимать, что мы внимательно следим и за визитом министра иностранных дел Цой Сон Хи в Россию», — приводит агентство Yonhap слова Ку Бён Сама.

Как передавало ИА Регнум, правительственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром иностранных дел страны Цон Со Хи 14 января отправилась из Пхеньяна в Россию. По информации ЦТАК, в аэропорту северокорейскую делегацию провожали заместитель главы МИД КНДР Пак Чхоль Чжун и временный поверенный в делах России Владимир Топеха, а также военный атташе Валерий Исаенко.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что глава МИД КНДР посетит Россию 15–17 января с официальным визитом. В ведомстве отметили, что визит состоится по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Переговоры пройдут в Москве.