Москва, 16 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Исландский город Гриндавик может повторить судьбы древнеримского города Помпеи после недавнего извержения вулкана Фаградальсфьядль. Такое мнение высказал эколог Олег Шибеев.

Zuma/TASS

«Процесс выходит за рамки сегодняшнего понимания геологии. Исландия в этом плане является символичным воплощением поговорки «Где тонко, там и рвётся» <…> Нынешнее извержение, скорее всего, повторит предыдущее, которое было месяц назад, 18 декабря. А в середине февраля — начале марта произойдёт новое, и оно случится уже в самом городе Гриндавике. Тогда про него (Гриндавик) придётся забыть», — передаёт слова Шибеева издание aif.ru.

Эксперт отметил, что остров вступает в новую вулканическую эру, во время которой магма в течение 6–8 месяцев выйдет к побережью океана. Затем могут пробудиться два других вулкана — Бардарбунга и Гримсвётн. По словам Шибеева, вектор вулканической активности будет постепенно продвигаться к центру Исландии, где расположены крупнейшие города страны, включая столицу острова Рейкьявик.

«Для населения это будет очень болезненный процесс, который продлится несколько десятилетий», — подчеркнул эколог, предупредив, что вулканическая активность может вызывать образование кислотного облака, который может накрыть Рейкьявик.

Он напомнил, что в 1783 году из-за последствий кислотного облака на фоне извержений пострадали 10 тысяч жителей Исландии.

Как передавало ИА Регнум, 14 января после извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии тонны раскалённой лавы накрыли несколько домов на окраине Гриндавика. В результате огонь охватил дома на окраине Гриндавика, расположенного в юго-западной части страны, на полуострове Рейкьянес.

Экстренные службы эвакуировали жителей и начали строить специальные ограждения, чтобы остановить поток раскалённой лавы.

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В свою очередь специалист по землетрясениям в метеорологической службе Исландии Бенедикт Халльдоурссон заявил, что защитные барьеры сдержали большую часть лавы, и её поток прошёл вдоль барьера. Магма продолжила течь по городу, основанному в 934 году.

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Извержение вулкана Фаградальсфьядль произошло 14 января. Оно стало пятым на Рейкьянесе с 2021 года.

Предыдущее извержение произошло 18 декабря в вулканической системе Сварценги. Тогда пришлось эвакуировать четыре тысячи жителей города Гриндавика. Декабрьское извержение сейсмологи назвали сильнейшим за последние годы. В результате образовалась трещина, из которой начала выходить лава.

Вулкан Фаградальсфьядль считался спящим на протяжении шести тысяч лет. В 2021 году он активизировался. Этому предшествовала серия мелких землетрясений.